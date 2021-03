Fingían tener una granja para recibir $1.1 millones de apoyos por COVID

David Selig is the Digital Executive Producer at WPLG, overseeing Local10.com.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“En su solicitud de EIDL, Stanley afirmó generar más de $ 800,000 en ingresos y emplear a cinco personas de una granja ubicada en el patio de su casa en Miami”, dijo un comunicado de prensa del departamento de justicia. “En su solicitud de EIDL, Philus afirmó generar $ 400,000 en ingresos y emplear a 10 personas de una granja ubicada en el patio de una pequeña casa residencial. En realidad, Stanley y Philus no empleaban a nadie y las granjas no existían “.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.