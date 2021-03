Incendios en el sur argentino causan evacuados y heridos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo a periodistas que los incendios serían intencionales. “No sabemos quiénes son los responsables. Me llama mucho la atención cómo en tres horas siete localidades fueron afectadas por fuegos intencionales... ¿Cuál es el interés detrás? No lo sé, para eso esta la justicia”, afirmó el funcionario, quien viajará en las próximas horas a la zona afectada.

