Perú: fiscal pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 24 de octubre de 2018, Keiko Fujimori, hija del expresidente de Per Alberto Fujimori y lder del partido opositor, en el centro, asiste a una audiencia en Lima, Per. Un fiscal peruano solicit el jueves 11 de marzo de 2021 30 aos de prisin para Keiko Fujimori y la disolucin de su partido poltico Fuerza Popular por presunto lavado de dinero de la constructora brasilea Odebrecht. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

