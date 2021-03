Trump a sus seguidores: la vacuna para el COVID-19 es segura

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

La oposición republicana a recibir al vacuna es sólida. Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que el 42% de los republicanos dijo que probablemente o definitivamente no se inmunizarán, frente al 17% de los demócratas.

