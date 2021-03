Colombia: archivan caso contra polémico exjefe del Ejército

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La Procuraduría no ha hecho ningún esfuerzo serio por interrogar al general Nicacio Martínez, analizar los documentos militares que dio a conocer el New York Times, o solicitar testimonios confiables de soldados del Ejército”, lamentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, y quien ha seguido de cerca el tema de los “falsos positivos”.

También negaron la aplicación de un formulario mencionado por The New York Times, en el que supuestamente se le pedía a cada comandante que se sumaran las “presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” del año anterior y se fijara una meta para el siguiente. El brigadier general Diego Luis Villegas Muñoz le dijo a la Procuraduría que los formatos “jamás” fueron “impuestos por nuestro comandante ni por ningún otro”.

La Procuraduría les preguntó en qué consistía la directriz que ordenaba realizar operaciones con un 60% o 70% de credibilidad y exactitud, lo que según dijeron bajo anonimato algunos militares a The New York Times “deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables”, según reportó el diario.

“No existe prueba que demostrase alguna conducta reprochable del hoy retirado mayor general Nicacio de Jesús Martínez”, concluyó la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de Colombia, según el auto al que tuvo acceso el viernes The Associated Press. El documento añade que las órdenes impartidas por el militar, no estaban dirigidas a “revivir el reprochable y censurable antecedente de los llamados ‘falsos positivos’”.

La autoridad abrió la investigación en mayo de 2019 tras un reporte del diario The New York Times, ese mismo mes y año, en el que señaló que el exmando militar habría ordenado a sus soldados duplicar el número de guerrilleros y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate.

