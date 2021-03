Expresidente Vizcarra se salva de la prisión en Perú

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 28 de febrero de 2020, el presidente de Per, Martn Vizcarra, saluda a los legisladores cuando llega a una ceremonia para recibir sus credenciales electorales, en Lima, Per. Un fiscal peruano solicit el viernes 12 de marzo de 2021 18 meses de prisin preventiva para Vizcarra por presuntamente aceptar sobornos cuando era gobernador. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

