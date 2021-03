Advierten por choques entre indígenas y mineros en Brasil

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El Ministerio Público Federal ha solicitado refuerzos de las fuerzas federales en la región, pero afirma que “hasta el momento no se ha hecho nada”. La Funai, la agencia federal responsable de la atención de los grupos indígenas, de momento no ha ofrecido comentarios sobre la situación.

Funcionarios del Ministerio Público Federal en Pará señalaron a The Associated Press que la comunidad Munduruku está preparada para defender sus tierras, pero también ha pedido ayuda. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a preocupaciones de seguridad.

