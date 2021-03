Bolivia recibe primer lote de vacunas de AstraZeneca

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“COVAX es un esfuerzo grande, pero es insuficiente... las vacunas deberían ser un bien común y no una mercancía, no debería ser un vehículo para generar más riquezas”, dijo Mayta en una conferencia de prensa.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.