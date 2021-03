Panamá: Niños de áreas remotas reciben tutorías en escuelas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las maestras en ese centro optaron por atender a los estudiantes casa por casa porque en la zona la señal de Internet no es buena y los padres no siempre podían comprar tarjetas de recarga de data para los celulares.

Los estudiantes de primaria reciben una leccin tutorial para reforzar sus clases virtuales en casa, en el centro educativo bsico Las Zanguengas en Las Zanguengas, Panam, el mircoles 24 de marzo de 2021. Al comenzar el nuevo ao escolar, an no se permiten clases presenciales en Panam. Solo se ha permitido abrir unas pocas escuelas rurales donde las infecciones por COVID-19 son bajas.. (AP Foto/Arnulfo Franco)

