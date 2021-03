Bolivia: Sputnik V tarda en llegar y vacunación se retrasa

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante la conferencia de prensa matutina diaria del presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador en el Palacio Nacional en la Ciudad de Mxico, el mircoles 24 de marzo de 2021. El arribo a Bolivia de la vacuna rusa Sputnik V an no tiene fecha, por lo que Arce dijo que el plan de vacunacin se extender hasta octubre, un mes despus de lo planeado originalmente. (AP Foto/Marco Ugarte)

