Venezolanos en Colombia denuncian maltrato en su país

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó el jueves en un comunicado los hechos de violencia registrados en territorio venezolano, limítrofe con Colombia, y advirtió que Venezuela no permitirá que “grupos armados delincuenciales” del vecino país atenten en contra de su país. El documento agregaba que esos hechos “son resultado del conflicto armado interno que Colombia no ha sabido responder, causando daños bilaterales”.

ARAUQUITA – “Nosotros salimos porque como a una cuadra de mi casa explotaron unos artefactos. Nos dio miedo porque tengo una nieta de un añito… La mayoría de la población se está viniendo porque hay mucho maltrato”, dijo a The Associated Press Gladys Rojas, de 49 años, una de las 3.961 personas que huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos en el estado de Apure entre militares venezolanos y un grupo armado ilegal colombiano.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.