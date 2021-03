México rebasa los 200.000 muertos por COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En una encuesta realizada entre el 6 y 9 de marzo por la empresa GEA-ISA, apenas el 52% de los 1.000 mexicanos entrevistados respondió que estaba dispuesto a recibir la vacuna. El 20% dijo que no estaba seguro y el 28% dijo que no se vacunaría. La encuesta tenía un margen del error de 3,1 puntos porcentuales.

La Secretaría de Salud federal reconoce casi 220.000 decesos “estimados” por COVID-19 hasta mediados de marzo, pero dicho cálculo no se basa en los reportes de exceso de mortalidad y probablemente no incluye a la gran cantidad de personas que fallecieron en sus casas.

