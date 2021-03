NASA: Tierra a salvo de choque con asteroide por 100 años

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Un impacto en 2068 no está más en la esfera de posibilidades y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto por lo menos en los próximos 100 años”, dijo Davide Farnocchia, del Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la NASA, en una declaración el viernes.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.