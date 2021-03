Tornados azotan Alabama; Hay 5 muertos y varios heridos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Pat Lindsey, habitante de la localidad de Ohatchee, la más afectada en el condado, dijo a The Associated Press que un vecino suyo murió después de que un tornado destruyó su casa rodante. “Era una gran persona”, señaló Lindsey.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.