Por vacuna de una dosis, se forman horas en sitio emergente de vacunación FEMA al noroeste de Miami-Dade

Madeleine Wright is a general assignment reporter for Local 10 News. She joined the team in March 2017.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Bridge to Hope en 17700 SW 280th St en Homestead de 7 a.m. a 7 p.m.

Bridge to Hope en 17700 SW 280th St en Homestead de 7 a.m. a 7 p.m.

First Brazilian Church en 1103 NE 33rd Street en Pompano Beach de 9 a.m. a 7 p.m.

First Brazilian Church en 1103 NE 33rd Street en Pompano Beach de 9 a.m. a 7 p.m.

Carolyn Lawson llegó a las 4:15 a.m. y fue la segunda en la fila para la inyección en el sitio de la Iglesia Global, que se esperaba que comenzara a aplicar las vacunas a las 8 a.m., pero en realidad comenzó hasta las 9:30 a.m.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.