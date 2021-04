Restricciones por pandemia golpea a los más pobres en México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El economista en jefe de la American Chamber México, Luis Foncerrada, afirmó que las perspectivas económicas para este año no son nada halagadoras, especialmente para los sectores más pobres. Foncerrada dijo a la AP que las cifras oficiales revelan que 40% de los que tienen un empleo en México no poseen un salario que alcance "para comprar la canasta mínima para el hogar”, que cuesta unos 75 dólares. El economista precisó que el promedio de los trabajadores mexicanos ganan por debajo de dos salarios mínimos, lo que equivale a unos 14 dólares al día.

