¿Quién es Noah Green, el atacante al Capitolio de Estados Unidos?

WASHINGTON, D.C. – Las fuerzas del orden identificaron al sospechoso que mató a un oficial de policía del Capitolio como Noah Green de 25 años. Investigadores se encuentran haciendo diversos esfuerzos para determinar el motivo detrás de los actos de Green. Están revisando sus antecedentes y examinando si tenía historia de padecimientos mentales. Además están tramitando órdenes para poder acceder a sus cuentas de redes sociales.

El viernes un oficial de policía del Capitolio, fue asesinado después de que los investigadores dijeron que Green embistió con un automóvil a dos oficiales en una barricada frente al Capitolio de los Estados Unidos y luego salió empuñando un cuchillo.

El video muestra al conductor del automóvil accidentado, salir con un cuchillo en la mano y correr en dirección hacia el par de oficiales, dijo el viernes el jefe interino de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, a los

periodistas. Las autoridades dispararon al sospechoso que murió en un hospital.

La policía identificó al oficial asesinado como William “Billy” Evans de 18 años, que era miembro de la unidad de primeros auxilios del departamento. Las autoridades dijeron que el ataque del viernes no parecía estar relacionado con el terrorismo. El accidente y el tiroteo ocurrieron en un control de seguridad cerca del Capitolio cuando el Congreso estaba en receso. Washington permaneció en tensión por casi tres meses, después de que la turba de insurrectos irrumpiera en el Capitolio.

Pittman dijo que el sospechoso no parecía haber estado en el radar de la policía. Green se describió a sí mismo como un seguidor de la Nación del Islam y su fundador, Louis Farrakhan, y habló de pasar por un momento difícil en el que se apoyó en su fe, según los mensajes más recientes publicados en línea que han sido eliminados. Los mensajes fueron capturados por el grupo SITE que rastrea la actividad en línea.

“Para ser honesto los últimos años han sido difíciles y estos últimos meses han sido aún más difíciles”, escribió. “He sido puesto a prueba con algunos de los más grandes e inimaginables retos de mi vida. Actualmente estoy desempleado después de dejar mi trabajo en parte por aflicciones, pero principalmente, en busca de un viaje espiritual “.

Varios medios de comunicación informaron que Green nació en Fairlea, West Virginia y que se graduó de la Universidad Christopher Newport en Newport News, Virginia, donde jugó al fútbol de la escuela. La universidad confirmó que se graduó con un título en finanzas en 2019. El portavoz de la universidad también dijo que Green jugó en el equipo de fútbol de CNU en las temporadas de otoño de 2017 y 2018.

Según la página del perfil de Green en el sitio de CNU Athletics, era back defensivo de Covington, Virginia, donde asistió a Alleghany High School. En su página de perfil dijo que la persona en la historia que más le gustaría conocer era Malcolm X.

El Washington Post informó el viernes por la noche que había entrevistado al hermano de Green, Brendan Green, quien dijo que Noah había vivido anteriormente en Indianápolis pero luego se había mudado a África. Su hermano le dijo al periódico que Noah se había mudado recientemente con él a su apartamento de Virginia.

The New York Times informó que en diciembre de 2020, Green solicitó cambiar su nombre a Noah Zaeem Muhammad, pero no apareció en su audiencia en Indianápolis el martes pasado.

Facebook eliminó la cuenta de Green y su cuenta de Instagram. Facebook confirmó a The Hill que además de eliminar las cuentas del sospechoso del ataque del viernes, también eliminarán cualquier contenido suyo que viole sus políticas.

“Después de este horrible evento, nuestros pensamientos están con la policía del Capitolio y sus seres queridos. Hemos designado el incidente bajo nuestra política de Personas y Organizaciones Peligrosas, lo que significa que hemos eliminado las cuentas del sospechoso de Facebook e Instagram, y estamos eliminando cualquier contenido que elogie, apoye o represente el ataque o al sospechoso. “Estamos en contacto con las fuerzas del orden mientras llevan a cabo su investigación”, dijo un portavoz. Dos agentes de la ley dijeron a The Associated Press que los investigadores inicialmente creyeron que el sospechoso apuñaló a uno de los agentes, pero luego no quedó claro si el cuchillo realmente hizo contacto, en parte porque el vehículo golpeó a los agentes con mucha fuerza. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente la investigación y lo hicieron bajo anonimato.