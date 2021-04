López Obrador dice que no se aplicará vacuna contra COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sin embargo, indicó que un segundo grupo de médicos a los que consultó le dijo que no era necesario, si bien no descarta recibir lo que para la mayoría de los adultos mayores será su segunda dosis en junio.

“Tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable por ahora que me vacune”, dijo López Obrador.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.