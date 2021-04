Cuba llama a diplomático de Estados Unidos para quejarse por acusación

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

The Associated Press solicitó comentarios a la Embajada de Estados Unidos en Cuba sobre la convocatoria a Zuñiga-Brown sin recibir respuesta en lo inmediato.

“Estados Unidos se aprovecha de modo oportunista de un tema tan sensible como los derechos humanos para su política de agresión contra países que no se subordinan al gobierno estadounidense”, indicó el texto reproducido en medios de prensa oficiales.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.