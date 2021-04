Brasil registra más de 4.000 muertes por COVID-19 en un día

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Menos del 3% de los 210 millones de habitantes de Brasil han recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus, de acuerdo con Our World in Data, un sitio web de investigación.

“El hecho es que la narrativa del presidente Jair Bolsonaro en contra del confinamiento ha ganado”, comentó Lago a The Associated Press. “Los alcaldes y gobernadores tienen prohibido políticamente endurecer las medidas de distanciamiento social porque saben que los simpatizantes del presidente, incluidos líderes empresariales, las sabotearán”.

