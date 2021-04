Banquero suizo de élite venezolana se convierte en testigo

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Mark Pieth, experto en lavado de dinero dijo que en los últimos años se han producido varios escándalos con bancos suizos, de modo que no hay excusa para que no conozcan la fuente de enormes sumas de dinero reunidas por sus colaboradores en Venezuela.

“En ese momento me di cuenta de que la situación me venía grande”, dijo Krull, que se escabulló de comer con los hombres con el corazón acelerado.

Matthias Krull pleaded guilty in Miami federal court to conspiracy to commit money laundering.

