Forense: Médico del sur de Florida que murió después de recibir la vacuna, murió por causa natural

MIAMI BEACH, Fla. – Un médico de Miami Beach que murió unas dos semanas después de recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer murió de una manera que ha sido categorizada como natural. Un funcionario de la oficina del forense dijo que el Dr. Gregory Michael murió de una condición que puede causar sangrado interno y no hay certeza médica de que la inyección causó el trastorno. La muerte de Michael en enero fue investigada por el Departamento de Salud de Florida y los Centros federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Se enviaron muestras de una autopsia a los CDC. El equipo de investigación concluyó que el hombre de 56 años murió por complicaciones de trombocitopenia inmune, también conocida como ITP por sus siglas en inglés. Una publicación en Facebook de la esposa de Michael poco después de su muerte lo describió como “muy saludable”. Su sitio web afirma que estaba en práctica privada en obstetricia y ginecología en el Mount Sinai Medical Center y recibió la vacuna en el hospital donde estaba afiliado el 18 de diciembre. Ad Según su sitio web, era un ávido torneo y pescador de caza mayor y también un buceador certificado de rescate. Su esposa dijo que tres días después de recibir la vacuna, Michael notó severas fracturas de vasos sanguíneos en sus pies y manos, lo que lo llevó a ir a la sala de emergencias. Allí, le diagnosticaron trombocitopenia inmune, lo que evita que la sangre se coagule. Según la publicación de Facebook de su esposa, después de dos semanas de tratamiento, Michael sufrió un derrame hemorrágico causado por la falta de plaquetas, que le quitó la vida en cuestión de minutos. Dijo que su esposo era un defensor de la vacuna. Un portavoz de Mount Sinai, que citó las restricciones de privacidad de los pacientes, dijo en un comunicado en ese momento: Ad “En la medida en que tengamos conocimiento de un incidente que involucre a cualquier paciente, las agencias apropiadas son contactadas inmediatamente y cuentan con nuestra plena cooperación.”

