Arauz, el candidato más joven a la presidencia de Ecuador

“Cómo no vamos a darle el voto. No ve que Correa se preocupó tanto por los pobres y les puso en su sitio a los ricos. Por eso le damos el voto al señor Arauz”, dijo a la AP María Román, una ama de casa de 43 años. En contraste, David Rebilla, un abogado de 33, opinó que “de lo que se trata es de evitar que Correa llegue al poder nuevamente a través de un emisario para volver a convertir a Ecuador en un centro de corrupción regional. Sus seguidores dicen que hizo mucha obra, eso es cierto, pero de mala calidad y todas con escandalosos sobreprecios, con corrupción".

“Es el candidato que ofrece replicar el modelo de Correa. Nunca le vi a Arauz hacer una propuesta nueva, innovadora. Tampoco le he visto hacer un mea culpa de temas que ese gobierno no manejó bien, que podrían mejorar o dar un giro. Entonces, lo que propone es volver al modelo de Correa”, dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Published: April 9, 2021, 11:11 am Updated: April 9, 2021, 11:24 am

