Azotado por la pandemia y divisiones, Perú busca presidente

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Con una mscarilla para frenar la propagacin del nuevo coronavirus, una simpatizante de la candidata presidencial Veronika Mendoza del partido Juntos por Per sostiene un calendario con su foto durante una parada de campaa en Lima, Per, el martes 6 de abril de 2021. Las elecciones generales de Per estn programadas para el 11 de abril. (AP Foto/Martin Mejia)