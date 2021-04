Criptomonedas ganan presencia como remesas en Cuba

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

López-Levy consideró que por ahora no hay “actores privados” en la isla con la fuerza como para generar un gran negocio con este dinero digital, “pero eso no quita que existan márgenes de ganancias importantes a obtener en un contexto cubano”, consideró Lopez-Levy.

Surgidas en 2009, las criptomonedas son dinero virtual --no existe en físico-- que no están respaldadas por oro como en antaño o en la riqueza de un país, como en el caso de las divisas nacionales que hoy conocemos.

