Renuncia el primer ministro de la convulsa Haití

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Jouthe ha servido como primer ministro desde marzo de 2020. No dio un motivo para su renuncia y no fue posible contactar con él para pedir comentarios. Había intentado presentar su dimisión antes, pero el presidente, Jovenel Moïse, la había rechazado.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

Published: April 14, 2021, 7:23 am Updated: April 14, 2021, 8:13 am

Published: April 14, 2021, 7:23 am Updated: April 14, 2021, 8:13 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.