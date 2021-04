Colombia da un nuevo paso para fumigar la coca con glifosato

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Es sin duda un paso previo en la política del gobierno de reanudar las fumigaciones (con glifosato)... y muestra que mantiene la política antinarcótica exactamente igual que hace una década”, dijo el jueves a The Associated Press Julio Carrizosa, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. “Reanudar las fumigaciones es volver a una solución que no ha funcionado nunca y evitar que se encuentren otras soluciones”, agregó el experto.

