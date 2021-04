¿Qué es un pasaporte de vacunas? ¿Necesitaré uno?

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Los certificados aún están en desarrollo y podría haber grandes diferencias en su funcionamiento y en dónde podrán utilizarse. Los expertos dicen que deberían ser gratis y disponibles en papel, no sólo en aplicaciones de celulares, dado que no todo el mundo tiene un smartphone.

An airline employee walks past empty American Airlines check-in terminals at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, on May 12, 2020.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.