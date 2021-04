Tribunal ordena reanudar clases presenciales en Buenos Aires

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La educación es la base del desarrollo de nuestra sociedad”, afirmó el líder opositor, recordando el daño que supuso el cierre de las aulas y la modalidad de enseñanza virtual para los sectores más vulnerables del país. “La escuela no es un lugar de contagio, aquellos que se contagian no propagan el contagio mayoritariamente en su alrededor, los datos son contundentes”, aseveró.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.