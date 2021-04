Misterio continúa días después de que bomberos encuentran 1 muerto dentro de auto quemado en Broward

HOLLYWOOD, Fla. – Una investigación sobre cómo una persona resultó muerta en un auto quemado continuó el martes en el condado de Broward.

Bomberos encontraron a una persona muerta dentro de un auto envuelto en llamas alrededor de las 7 a.m. el domingo en Hollywood. El auto estaba estacionado en un callejón detrás de Speedy Distribution en la 2342 Thomas Calle.

An area resident said first there was a loud boom. When she looked out to investigate, she said she saw a woman running, and then the vehicle fully engulfed in flames.

Según el oficial Christian Lata, un portavoz del Departamento de Policía de Hollywood, los bomberos le entregaron la escena a los detectives. La Oficina del Examinador Médico del Condado de Broward tomó las pruebas de la escena del crimen.

