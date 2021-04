Biden: Estados Unidos no puede detenerse en lucha contra racismo

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Hablando desde la Oficina Oval mientras el jurado deliberaba en Minneapolis, Biden señaló que: “Estoy rezando que el veredicto sea el correcto. Es abrumador, en mi opinión. No diría eso si el jurado no estuviera aislado en este momento”.

“‘No puedo respirar’. Esas fueron las últimas palabras de Floyd”, declaró Biden. “No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No debemos dar la espalda. No podemos dar la espalda”.

