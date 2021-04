México: Cárteles atacan con drones cargados de explosivos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El funcionario indicó que los ataques con drones “son de preocupación”, pero no han sido tan efectivos como quisieran los cárteles, debido a que los dispositivos relativamente ligeros no pueden llevar explosivos suficientes para causar daños significativos. Dijo que un ataque con drones perpetrado esta semana en Michoacán hirió a dos agentes de policía, a uno en el brazo y al otro en la pierna.

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.