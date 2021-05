ONU: Esencial, reducir las emisiones de metano

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Esta combinacin de imgenes satelitales provosta por la empresa de anlisis de datos Kayrros muestra humareda de metano captadas por medio de sensores especiales colocados sobre fotos pticas, que se alza de yacimientos de gas natural en el can Aliso, al norte de Los ngeles, 26 de octubre de 2015, izquierda, y de la Cuenca Prmica en Texas, 8 de noviembre de 2020. Un informe de la ONU difundido el jueves 6 de mayo de 2021 dice que la reduccin rpida y drstica de las emisiones de metano, un gas de invernadero superpotente, es esencial para frenar y limitar el calentamiento global. (Kayrros via AP)

May 6 , 2021

