Protestas afectan suministro de oxígeno para UCI colombianas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Tenemos una situación grave, crítica, en el 80% del país… Hemos tenido por lo menos dos eventos donde el vehículo llegó (al hospital) con el oxígeno faltando muy poco tiempo para que el sistema de administración de oxígeno de la institución fallara. Hemos tenido a muchos pacientes muy cerca de un desenlace triste”, dijo el viernes a The Associated Press Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Ministerio de Salud.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

Published: May 7 , 2021 7 : 39 pm Updated: May 7 , 2021 8 : 15 pm

Published: May 7 , 2021 7 : 39 pm Updated: May 7 , 2021 8 : 15 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.