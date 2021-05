Niños con armas: postales de un México olvidado

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los sicarios, explica, solo les dan un arma. Ellos les conciencian de que ésta solo se usa “para defender su vida, su familia y su pueblo”. Los huerfanos no son aceptados en el grupo, para no exacerbar la venganza.

Cuando se pregunta a los comunitarios si no temen que los niños puedan ser usados por los grupos criminales, Bernardino Sánchez Luna dice que no.

Las autoridades no habían atendido las llamadas de emergencia durante la balacera pero sí llegaron después a preguntar el porqué de la exhibición. “¡Pues porque no nos miraban!”, argumenta Sánchez Luna. Lograron algo de material para casas de los desplazados pero la violencia continuó.

Clemente Martínez, de 10 años, es el único de los cuatro primos que no participa porque su madre le regaña “no me vaya a pasar algo”. Sus armas son dos resorteras colgadas al cuello.

A Valentín le gusta aprender a disparar. De mayor quiere ser policía. “Ya he tirado, me enseñó mi hermano en el campo”. En su casa, sólo toma el arma para los desfiles. “Cuando sea más grande la voy a ocupar porque (ahora) puede ser peligroso”.

