AP EXPLICA: ¿Qué momento atraviesa el PC de Cuba?

“La Cuba actual es una sociedad mucho más plural”, dijo a The Associated Press, Yassel Padrón Kunakbaeva, un filósofo marxista y bloguero de 30 años. “Además, el país vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista económico. En esas condiciones, el Partido (Comunista) no puede pretender que exista un modelo de pensamiento único”.

HAVANA – Desde el mes abril, Miguel Díaz-Canel es el nuevo líder del Partido Comunista de Cuba (PCC), un cargo que suma al de presidente de la República. Aunque prometió “continuidad” y en el mediano plazo no se espera un cambio en el modelo unipartidista, la sociedad isleña -cada vez más interconectada- puja por encontrar espacios de representación para su diversidad. De lograrlo o no, según expertos, dependerá de estabilidad del sistema político, único en el continente.

Published: May 12 , 2021 1 : 43 pm Updated: May 12 , 2021 1 : 49 pm

