DeGeneres se despedirá de talk show en 2022

DeGeneres recibió el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense del Centro Kennedy en 2015 y la Medalla Presidencial de la Libertad durante el gobierno de Barack Obama en 2016. Además de su programa ha formado parte de los programas “The Masked Dancer” de Fox, “Ellen’s Game of Games” de NBC y “Ellen’s Next Great Designer” de HBO Max.

Aunque las acusaciones fueron “muy hirientes para mí”, no influyeron en su decisión de dejar el programa, dijo DeGeneres a The Hollywood Reporter. “No habría regresado esta temporada” de ser así, agregó.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, que reportó primero la noticia, DeGeneres dijo que a pesar “de lo grande que es este show, y tan divertido que es” ya no es más un reto creativo.

