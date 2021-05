Chilenas buscan plasmar sus demandas en la Constitución

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Yo no creo en los políticos que están actualmente... Es hora de que nosotros, todos los que hemos estado luchando por un país más justo, seamos parte del cambio”, dijo la enfermera Natalia Aravena, candidata de una lista de la oposición izquierdista. A sus 26 años, fue una de los miles de heridas durante la represión de las protestas. “Perdí mi ojo derecho, por lo cual me veo obligada a utilizar una prótesis el resto de mi vida”, agregó

“A mí me toca participar de este proceso que es histórico para Chile y para el mundo siendo una mujer trans, que también es algo inédito porque nuestra comunidad ha sido siempre, históricamente, marginada de la toma de decisiones de la política”, dijo Schneider a The Associated Press.

May 13 , 2021 9 : 59 am

