Ecuador: el candidato indígena que movió la mesa electoral

Acerca de la pandemia de COVID-19 destacó que es una alerta: “Si seguimos contaminando el ambiente, deforestando los bosques", sino la humanidad no aprende la lección que es combatir el calentamiento global, dijo, "si no queremos morir tostados en las próximas décadas, si no queremos asistir a guerras fratricidas por el agua, sino queremos una crisis sin precedentes”, hay que hacer un cambio.

A Ecuador le esperan tiempos “de incertidumbre” porque “la naturaleza del banquero es ganar, el lucro, así como la naturaleza del gato es cazar ratones, la del banquero es ganar y ganar, entonces es muy difícil confiar" en el presidente electo Guillermo Lasso, aseveró en una entrevista con The Associated Press.

Published: May 14 , 2021 11 : 46 am

