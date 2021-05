En medio de más gases lacrimógenos, Mineiro gana en Colombia

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Solicitamos a la FCF (Federación Colombiana de Fútbol), la Dimayor (liga) y a los clubes profesionales que hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público que afecta a todo el país y pone en riesgo nuestra integridad, no se programen los partidos de las competencias en los torneos locales”, indicó el gremio en un comunicado.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

May 14 , 2021 8 : 43 am

Published: May 14 , 2021 8 : 43 am

May 14 , 2021 8 : 43 am

Published: May 14 , 2021 8 : 43 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.