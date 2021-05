Chile vive segunda jornada de históricas elecciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La derecha va a tener una representación mucho más grande producto de la suma de sus votos (de sus listas). No hay ninguna posibilidad de que no obtenga un tercio”, dijo a The Associated Press Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

May 16 , 2021 11 : 46 am

Published: May 16 , 2021 11 : 46 am

May 16 , 2021 11 : 46 am

Published: May 16 , 2021 11 : 46 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.