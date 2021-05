Chilenos eligen independientes para escribir su Constitución

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Rodrigo Espinoza, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, dijo a The Associated Press que “lo sorprendente es (el resultado de) la Lista del Pueblo, que es de extrema izquierda, que logró 22 asientos... Hay mucha dispersión en el espectro político que va a componer la convención”.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.