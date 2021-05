Jefe de policía de Miami toma medidas drásticas para encontrar armas faltantes en la fuerza

Layron Livingston made the move from Ohio's Miami Valley to Miami, Florida, to join the Local 10 News team.

No se sabe exactamente cuántos de los 25 rifles iniciales aún no se tienen ubicados o qué medidas disciplinarias, si las hay, se han tomado o se tomarán. Pero Acevedo afirma que se inició una investigación sobre cómo desaparecieron estas armas.

MIAMI, Fla. – El principal policía de Miami asegura que no es tanto un problema de armas robadas, sino una mala administración. De cualquier manera, no es una buena apariencia y ya está poniendo orden dentro de sus propias filas.

