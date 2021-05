Expertos aconsejan exámenes de cáncer de colon desde 45 años

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La decisión, publicada en el Journal of the American Medical Association, significa que la mayoría de los seguros deberían cubrir el costo sin copago. El cambio se corresponde con el de la Sociedad Oncológica Estadounidense, que redujo la edad recomendada para iniciar las pruebas a los 45 años en 2018.

ARCHIVO - Imagen de microscopio difundida por el Centro de Investigacin sobre el Cncer en 2015 muestra clulas de cncer de colon humano con los ncleos teidos de rojo. La gente debera hacerse pruebas por cncer de colon a los 45 aos en lugar de esperar hasta los 50, segn una nueva gua de los Servicios Preventivos de EEUU dada a conocer el martes 18 de mayo de 2021. (NCI Center for Cancer Research via AP, File)

