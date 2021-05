Pelosi llama a boicot diplomático de Olímpicos Beijing 2022

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En lugar de llamar a un boicot total de los juegos invernales del año próximo, en el que los países no enviarían a sus deportistas y los patrocinadores corporativos tampoco participarían, Pelosi dijo que los líderes mundiales no deberían acudir a la competencia debido a “un genocidio que ocurre mientras estás allí en tu asiento”.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.