3 heridos tras colisión entre Tesla y camión de un Road Ranger en la I-95

Dos Road RAngers que se encontraban adentro del camión fueron llevados al Jackson North Medical Center con lesiones que no ponen en peligro su vida. El conductor del Tesla fue transportado al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial con lesiones graves, pero no mortales.

3 injured in May 19 crash on I-95.

May 19 , 2021 7 : 21 am

