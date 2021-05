Brasil: investigan a altos funcionarios ambientales

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Según la emisora local G1, Salles dijo a reporteros en Brasilia que el operativo policial es excesivo e innecesario, y que su despacho siempre actúa conforme a la ley. Ni el ministerio ni la entidad regulatoria respondieron a pedidos de comentario por parte de The Associated Press.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

May 19 , 2021 10 : 57 am

Published: May 19 , 2021 10 : 57 am Updated: May 19 , 2021 1 : 14 pm

May 19 , 2021 10 : 57 am

Published: May 19 , 2021 10 : 57 am Updated: May 19 , 2021 1 : 14 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.