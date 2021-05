EEUU: AP obtiene video de arresto en que murió hombre negro

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En muchas partes del video no se ve a Greene en la pantalla, y el policía parece haber apagado el micrófono a media grabación, dificultando determinar exactamente lo que sucede. Al menos seis policías estaban en la escena del arresto, pero no todos tenían sus cámaras encendidas.

NEW ORLEANS – Policías estatales de Luisiana fueron grabados por una cámara corporal usando armas aturdidoras, dando puñetazos y arrastrando a un hombre de raza negra mientras éste se disculpaba por haber tratado de escapar en su automóvil, imágenes que son los últimos momentos del hombre y que The Associated Press obtuvo luego que las autoridades se negaron a publicarlas por dos años.

