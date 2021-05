Caótica designación de precandidatos presidenciales en Chile

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Ante los sorprendentes resultados del fin de semana, que los analistas y las encuestas no supieron ver, de momento no es posible hacer pronósticos sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuando también se renovarán a la totalidad de los diputados y a la mitad de los senadores.

“Ellos (el PC y el FA) se han farreado una oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile, porque se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparente y se necesita tener el mismo discurso en lo privado y en lo público para darle garantías al país", dijo Narváez en alusión a un supuesto veto del FA a la participación del PPD y del pequeño Partido Liberal. El bloque de izquierda no ha entregado su versión.

Published: May 19 , 2021

