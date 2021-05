Cierto nerviosismo en EEUU por relajamiento de restricciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Algunos empleados han acudido a las redes sociales para celebrar el cambio, pero muchos otros han protestado. Algunos no confían en que los clientes —o sus compañeros de trabajo— serán honestos sobre si ya fueron vacunados o no, pues la mayoría de las compañías no requieren pruebas. Otros temen que serán criticados si siguen usando mascarillas, aunque sus razones varían.

